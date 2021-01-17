Великобритания объявила о проведении саммита G7 в июне

CentralAsia (CA) - Великобритания объявила о планах провести 11-13 июня текущего года первый с 2019 года саммит G7 в личном формате с участием лидеров государств, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает «Интерфакс»

Великобритания в 2021 году председательствует в «большой семерке». Джонсон отметил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Местом проведения саммита выбрана курортная деревня Карбис-Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии. На саммит приглашены Австралия, Индия и Южная Корея.

Британская Sunday Telegraph сообщила, что правительство Великобритании надеется, что саммит станет поводом для первой поездки в Европу в качестве президента США Джо Байдена. Он официально должен занять пост главы государства 20 января.

В 2020 году саммит G7 сначала перенесли на осень, а потом отменили из-за пандемии коронавируса.

