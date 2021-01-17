[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Великобритания объявила о проведении саммита G7 в июне

CentralAsia (CA) -  Великобритания объявила о планах провести 11-13 июня текущего года первый с 2019 года саммит G7 в личном формате с участием лидеров государств, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает «Интерфакс»

Великобритания в 2021 году председательствует в «большой семерке». Джонсон отметил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Местом проведения саммита выбрана курортная деревня Карбис-Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии. На саммит приглашены Австралия, Индия и Южная Корея.

Британская Sunday Telegraph сообщила, что правительство Великобритании надеется, что саммит станет поводом для первой поездки в Европу в качестве президента США Джо Байдена. Он официально должен занять пост главы государства 20 января.

В 2020 году саммит G7 сначала перенесли на осень, а потом отменили из-за пандемии коронавируса.

print
  • Число жертв коронавируса в России превысило 65 тысяч
  • В России за сутки коронавирус выявлен у 24 тыс. человек
  • Forbes: знакомьтесь, миллиардеры и владельцы Signal и Telegram — новых онлайн-домов для разгневанных консерваторов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com