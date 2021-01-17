За сутки в России коронавирус выявлен у 23,5 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 23 586 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 849 (12,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 568 209 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 96,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 478 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 614 180 человек.