От коронавируса в России скончался 481 человек за сутки

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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 481 человек, передает оперативный штаб.



Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 67 и Санкт-Петербурге — 59.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 65 566 человек. Всего с начала пандемии в РФ СOVID-19 выявлен у 3,5 млн, из них выздоровели — 2,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 614 180 пациентов.

