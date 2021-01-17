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  17 января 2021
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От коронавируса в России скончался 481 человек за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 481 человек, передает оперативный штаб.

Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 67 и Санкт-Петербурге — 59.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 65 566 человек. Всего с начала пандемии в РФ СOVID-19 выявлен у 3,5 млн, из них выздоровели — 2,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 614 180 пациентов.

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