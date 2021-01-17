Британец сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки

CentralAsia (CA) - Англичанин возглавил статистику «неудачников», которым не удалось получить водительские права с первого раза. Данные опубликовало Агентство по вождению и автомобильным стандартам британского Министерства транспорта.

Мужчине понадобилось более 150 попыток, чтобы сдать теоретический экзамен, передает «Корреспондент».

Отмечается, что мужчине все же удалось сдать теоретическую часть экзамена со 158-й попытки. Теперь ему предстоит сдать практическую часть.

Второе место занимает британка 30 с небольшим лет, которая пыталась сдать теорию 117 раз и неизменно получала «незачет». На третьем месте 48-летняя женщина, которая сдала теоретическую часть экзамена с 94-й попытки.

Практическая часть экзамена хуже всего давалась 72-летнему англичанину, который получил водительские права лишь с 43-й попытки. С ним соперничает 47-летняя женщина, которая 41 раз не смогла пройти практический тест.