[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Британец сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки

CentralAsia (CA) -  Англичанин возглавил статистику «неудачников», которым не удалось получить водительские права с первого раза. Данные опубликовало Агентство по вождению и автомобильным стандартам британского Министерства транспорта.

Мужчине понадобилось более 150 попыток, чтобы сдать теоретический экзамен, передает «Корреспондент».

Отмечается, что мужчине все же удалось сдать теоретическую часть экзамена со 158-й попытки. Теперь ему предстоит сдать практическую часть.

Второе место занимает британка 30 с небольшим лет, которая пыталась сдать теорию 117 раз и неизменно получала «незачет». На третьем месте 48-летняя женщина, которая сдала теоретическую часть экзамена с 94-й попытки.

Практическая часть экзамена хуже всего давалась 72-летнему англичанину, который получил водительские права лишь с 43-й попытки. С ним соперничает 47-летняя женщина, которая 41 раз не смогла пройти практический тест.

print
  • Министр здравоохранения США подал в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне
  • Какао помогает улучшить когнитивные функции мозга, - исследование
  • За сутки в Таджикистане не выявлены новые случаи коронавируса, - Минздрав


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com