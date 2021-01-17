Алексей Навальный возвращается в Россию

// twitter/@a_biryukova

CentralAsia (CA) - Российский оппозиционер Алексей Навальный сел в самолет в аэропорту Берлин-Браденбург, чтобы вылететь в Россию рейсом «Победы».



Как пишет ВВС, провожать Навального в немецкий аэропорт приехали люди с плакатами.



Во Внуково ожидать прилета Навального собиралось куда больше людей - как сторонников политика, так и его недоброжелателей.

Алексея Навального привезли к самолёту на чёрной ауди с мигалками. Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции. pic.twitter.com/6yRnLKuvy2 — Андрей Меркин (@wasy_invalid) January 17, 2021



«Я уверен, что все будет абсолютно прекрасно, я сегодня очень счастлив», - сказал Навальный журналистам. Вместе с ним его жена Юлия, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Навальный (@navalny)





О возвращении в Россию политик объявил 13 января.



Алексей Навальный находится в Германии с августа 2020 года. Его доставили туда для лечения, после того как ему стало плохо в самолете Томск — Москва. По результатам анализов стало известно, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В декабре Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что политика отравила спецгруппа из восьми сотрудников ФСБ.