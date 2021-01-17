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  18 января 2021
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Алексей Навальный возвращается в Россию
// twitter/@a_biryukova

CentralAsia (CA) -  Российский оппозиционер Алексей Навальный сел в самолет в аэропорту Берлин-Браденбург, чтобы вылететь в Россию рейсом «Победы».

Как пишет ВВС, провожать Навального в немецкий аэропорт приехали люди с плакатами.

Во Внуково ожидать прилета Навального собиралось куда больше людей - как сторонников политика, так и его недоброжелателей.


«Я уверен, что все будет абсолютно прекрасно, я сегодня очень счастлив», - сказал Навальный журналистам. Вместе с ним его жена Юлия, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова.

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)



О возвращении в Россию политик объявил 13 января.

Алексей Навальный находится в Германии с августа 2020 года. Его доставили туда для лечения, после того как ему стало плохо в самолете Томск — Москва. По результатам анализов стало известно, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В декабре Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что политика отравила спецгруппа из восьми сотрудников ФСБ.

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