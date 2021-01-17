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  18 января 2021
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Самолет с Навальным сел в аэропорту Шереметьево
Предыстория: Алексей Навальный возвращается в Россию

CentralAsia (CA) -  Самолет с Алексеем Навальным сел в Международном аэропорту Шереметьево. Об этом в Твиттере сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Изначально самолет, вылетевший из Берлина, должен был приземлится в аэропорту Внуково, но как сообщила пресс-служба «Победы», из-за закрытия Внуково по технической причине три рейса ушли на запасные аэродромы.

Навального сопровождают его жена Юлия, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова.

Алексей Навальный в воскресенье днем вылетел в Москву из Берлина. Он впервые возвращается в Россию после отравления в августе 2020 года. Встречать Навального приехали журналисты, его сторонники. ОМОН задерживает всех.

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