Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево. Видео

CentralAsia (CA) - Сотрудники правоохранительных органов увели Алексея Навального на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, куда не давно оппозиционер прибыл из Берлина.

«Алексея увели сотрудники полиции на границе. Без объяснения причин. Адвокату не дали пройти с ним, потому что она секунду назад «прошла границу».

Что происходит с Алексеем, в каком он статусе и куда его ввели, неизвестно», - прокомментировала Кира Ярмыш в Твиттере.

Позже Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что Навального задержали.

Заявление ФСИН:

«17 января 2020 года в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по городу Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей. Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по городу Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

Ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального А.А., а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Москве в Симоновский районный суд Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором».

Изначально самолет с Навальным, вылетевший из Берлина, должен был приземлится в аэропорту Внуково, но как сообщила пресс-служба «Победы», из-за закрытия Внуково по технической причине три рейса ушли на запасные аэродромы.

Алексей Навальный в воскресенье днем вылетел в Москву из Берлина. Он впервые возвращается в Россию после отравления в августе 2020 года. Встречать Навального приехали журналисты, его сторонники. ОМОН задерживает всех.