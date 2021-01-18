Частный канал Монголии выиграл премию 25-го Азиатского телевизионного фестиваля

CentralAsia (MNG) - 15 января стартовал первый день 25-й Азиатской телевизионной премии, где были объявлены победители в технической и программной категориях. Сообщение Вот ваши победители 25-й премии Asian Television Awards — День первый впервые появился на Television Asia Plus.

Мероприятие организовали Уоллес Анг и Бенджамин Джосия Тан в Сингапуре, Цзи Сяо Цзюнь в Пекине, Аньярин Тератананпат в Таиланде и Ренни Лау в Куала-Лумпуре. В общей сложности было присуждено 35 наград, признанных талантами за кулисами и категориями программ, охватывающих новости, документальные фильмы, спорт, развлечения, анимацию и детский контент. В нем также приняли участие Хейвен, Альфред Санг, Эрни Закри, Эмилиано Сайрус, Шеррейн Ло и Джерил Ли Пей Линг.

«Монгол Телевиз HD» — телеканал Монголии получил премию за лучшую музыкальную программу от 25-го Азиатского телевизионного фестиваля. Монгольская программа «The Voice of Mongolia 2020» единоглассно выбрана за этой номинации.

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