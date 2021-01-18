ЧК столицы Монголии планирует открыть несколько видов торговли

CentralAsia (MNG) - 16 января состоялось расширенное заседание Государственной чрезвычайной комиссии и чрезвычайной комиссии столицы, на которой обсуждались вопросы постепенного открытия некоторых участков и отделений, ограничивающих их деятельность. В рамках заседании чрезвычайная комиссия столицы приняла решение открыть определенные области торговли и услуг в соответствии с режимом и требованиями инфекционного контроля с 18 января. Кроме того, на некоторых точках и стоянках будет восстановлена нормальная деятельность, чтобы поддерживать иммунитет и здоровье людей, например, выходить в воздух и гулять в горах.
Торговые услуги будут открыты в понедельник:
- Электротовары,
- Мебель,
- Центры продажи мобильных телефонов,
- Торговые точки быстрого обслуживания,
- Сервис лыжного курорта.
Чрезвычайная комиссия города Улан-Батора планирует открывать все остальные виды товаров в зависимости от ситуации. В этом контексте профессиональные организации будут заранее предоставлять необходимую информацию открываемым компаниям и организовывать необходимые приготовления к открытию деятельности.
Секторы, которые будут по-прежнему ограничиваться:
- Торговля непродовольственными товарами и товарами для дома (все виды одежды, хозтоваров, тканей, косметики, игрушек)
- Общественные собрания, демонстрации, собрания, туры, конкурсы, свадьбы, банкеты, приемы
- Все виды баров
- Расширенная и торговля
- Электронные и всевозможные игровые услуги
- Спортивные мероприятия (тренажерный зал, фитнес, танцы, йога-клуб)
- Сауна, бассейн
- Религиозные церемонии (монастыри, церкви, храмы, места поклонения)
- Искусство, культура и развлечения
- Парикмахерское дело, красота и уход за ногтями
- Бариатрическая хирургия, массажный кабинет и центр релаксации
- Санатории, туристические базы, отели, гостиницы
- Общественная горячая вода
- Аудиторное и производственное обучение более 5 человек