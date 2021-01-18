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  18 января 2021
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ЧК столицы Монголии планирует открыть несколько видов торговли

CentralAsia (MNG) -  16 января состоялось расширенное заседание Государственной чрезвычайной комиссии и чрезвычайной комиссии столицы, на которой обсуждались вопросы постепенного открытия некоторых участков и отделений, ограничивающих их деятельность. В рамках заседании чрезвычайная комиссия столицы приняла решение открыть определенные области торговли и услуг в соответствии с режимом и требованиями инфекционного контроля с 18 января. Кроме того, на некоторых точках и стоянках будет восстановлена ​​нормальная деятельность, чтобы поддерживать иммунитет и здоровье людей, например, выходить в воздух и гулять в горах.

Торговые услуги будут открыты в понедельник:

  • Электротовары,
  • Мебель,
  • Центры продажи мобильных телефонов,
  • Торговые точки быстрого обслуживания,
  • Сервис лыжного курорта.

Чрезвычайная комиссия города Улан-Батора планирует открывать все остальные виды товаров в зависимости от ситуации. В этом контексте профессиональные организации будут заранее предоставлять необходимую информацию открываемым компаниям и организовывать необходимые приготовления к открытию деятельности.

Секторы, которые будут по-прежнему ограничиваться:

  • Торговля непродовольственными товарами и товарами для дома (все виды одежды, хозтоваров, тканей, косметики, игрушек)
  • Общественные собрания, демонстрации, собрания, туры, конкурсы, свадьбы, банкеты, приемы
  • Все виды баров
  • Расширенная и торговля
  • Электронные и всевозможные игровые услуги
  • Спортивные мероприятия (тренажерный зал, фитнес, танцы, йога-клуб)
  • Сауна, бассейн
  • Религиозные церемонии (монастыри, церкви, храмы, места поклонения)
  • Искусство, культура и развлечения
  • Парикмахерское дело, красота и уход за ногтями
  • Бариатрическая хирургия, массажный кабинет и центр релаксации
  • Санатории, туристические базы, отели, гостиницы
  • Общественная горячая вода
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