ЧК столицы Монголии планирует открыть несколько видов торговли

CentralAsia (MNG) - 16 января состоялось расширенное заседание Государственной чрезвычайной комиссии и чрезвычайной комиссии столицы, на которой обсуждались вопросы постепенного открытия некоторых участков и отделений, ограничивающих их деятельность. В рамках заседании чрезвычайная комиссия столицы приняла решение открыть определенные области торговли и услуг в соответствии с режимом и требованиями инфекционного контроля с 18 января. Кроме того, на некоторых точках и стоянках будет восстановлена ​​нормальная деятельность, чтобы поддерживать иммунитет и здоровье людей, например, выходить в воздух и гулять в горах.

Торговые услуги будут открыты в понедельник:

Электротовары,

Мебель,

Центры продажи мобильных телефонов,

Торговые точки быстрого обслуживания,

Сервис лыжного курорта.

Чрезвычайная комиссия города Улан-Батора планирует открывать все остальные виды товаров в зависимости от ситуации. В этом контексте профессиональные организации будут заранее предоставлять необходимую информацию открываемым компаниям и организовывать необходимые приготовления к открытию деятельности.

Секторы, которые будут по-прежнему ограничиваться:

Торговля непродовольственными товарами и товарами для дома (все виды одежды, хозтоваров, тканей, косметики, игрушек)

Общественные собрания, демонстрации, собрания, туры, конкурсы, свадьбы, банкеты, приемы

Все виды баров

Расширенная и торговля

Электронные и всевозможные игровые услуги

Спортивные мероприятия (тренажерный зал, фитнес, танцы, йога-клуб)

Сауна, бассейн

Религиозные церемонии (монастыри, церкви, храмы, места поклонения)

Искусство, культура и развлечения

Парикмахерское дело, красота и уход за ногтями

Бариатрическая хирургия, массажный кабинет и центр релаксации

Санатории, туристические базы, отели, гостиницы

Общественная горячая вода

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