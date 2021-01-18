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  18 января 2021
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Rio Tinto передала Монголии четыре лаборатории ПЦР

CentralAsia (MNG) -  В Монголию поступает оборудование для четырех комплексных ПЦР-лабораторий, которые будут созданы в городе Улан-Батор, в аймаках Дорноговь и Өмнөговь.

Первая партия включает в себя важнейшее оборудование лабораторий ПЦР, такое как машины для ПЦР, систему очистки ядерной кислоты, наборы реагентов для ПЦР и среду для переноса вирусов с тампонами, и в первую очередь прибыли в Монголию.

Комплексные лаборатории ПЦР создаются в рамках проекта «Создание потенциала для диагностики COVID-19 и предоставления услуг для наиболее уязвимых в Монголии в условиях пандемического проекта», финансируемого Rio Tinto и осуществляемого в партнерстве с Оюу-Толгой и Фондом народонаселения ООН. Финансируется грантом в 1,7 миллиарда тугриков (около $) от Rio Tinto.

Лаборатории будут созданы в следующих больницах:

  • Национальный центр здоровья матери и ребенка Улан-Батора
  • Городская больница матери и ребенка Улан-Батора на Яармаге
  • Главная больница сомона Замын-Ууд аймака Дорноговь
  • Региональный лечебно-диагностический центр аймака Өмнөговь
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