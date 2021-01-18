В Монголии продолжается подготовка к вакцинации против COVID-19

CentralAsia (MNG) - Состоялось 26-е очередное заседание Службы общественного здравоохранения — системы управления случая. На встрече обсуждались проект Службы общественного здравоохранения — системы управления случая на 2021 год, внедрение электронной информационной системы по коронавирусу, прогноз заболевания и подготовка к вакцинации от коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения, заместитель руководителя системы ведения дел Ш. Анхмаа председательствовала на встрече и дала другие инструкции по разработке более подробного плана распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), плана реагирования и других консультационных услуг по психическому здоровью для инфицированных врачей, медицинских работников, граждан и отдельных лиц. Она также отдала распоряжения связанной электронной программе Burtgel.mohs.mn; COVID-19.gerege.mn, который будет интегрирован в интегрированную систему управления COVID-19, для подготовки защитной одежды для вакцинации от COVID-19, для разработки руководств по вакцинам на основе рекомендаций клинических консультативных групп и аллергологов, а также для обеспечения соответствующего обучения для медсестер на вакцинации.

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