Оправдывает ли электронное обучение высокую плату за обучение?

CentralAsia (MNG) - Помимо бизнеса, от пандемии COVID-19 сильно пострадали студенты университетов. Во время пандемии высшие учебные заведения используют различные онлайн-приложения и платформы для продолжения уроков. По качеству онлайн-уроки не равны очным лекциям.

Для большинства университетских программ требуется специальное оборудование, классы и лаборатории, чтобы студенты могли хорошо разбираться в предмете. Другими словами, учащимся нужны возможности школы, чтобы освоить свою область. Заместитель премьер-министра Монголии Я.Содбаатар сказал, что при опросе 86 студентов университетов по вопросам электронного обучения 82,5% заявили, что учебная программа является эффективной и удовлетворительной. Однако студенты выразили свое мнение о неэффективности электронного обучения и призвали снизить плату за обучение в социальных сетях за счет использования хэштега «savestudents».

В 2020-2021 учебном году в 88 высших учебных заведениях страны работают 11 970 преподавателей и сотрудников и 147 293 студента. 138 237 студентов, или 93,8 процента, обучаются в Улан-Баторе, а 66 934 или 48,4 процента - в провинциальных районах. Интернет-соединение является серьезной проблемой для студентов в сельской местности. Учащиеся говорят, что без доступа к школьным помещениям, а также к другим учебным ресурсам, к которым они привыкли, они не хотят платить такую же сумму за обучение. Студенты говорят, что у них разный опыт обучения, поэтому им не нужно платить одинаковую плату.

Закон о предотвращении, борьбе с COVID-19 и смягчении его социально-экономических последствий был принят 29 апреля 2020 года и пересмотрен 31 декабря прошлого года. Закон предусматривает снижение платы за обучение в электронном виде.

В частности, ст. 7.1.8 закона гласит, что утверждается порядок организации теле- и электронных уроков и обучающих мероприятий образовательных учреждений всех уровней независимо от формы собственности на определенный период времени с целью снижения платы за обучение. и переводить их на будущие выплаты, в то время как статья 7.1.9 гласит: «В случае задержек или ограничений деятельности образовательных учреждений на всех уровнях в течение определенного периода времени, предоставление качественного и доступного дистанционного обучения в электронной или иной формеи участие и контроль учителей и учеников, студентов будут улучшены».

Однако до сих пор ни государственные, ни частные университеты не снизили плату за обучение. Другими словами, этот закон не привел к желаемому результату. Поэтому студенты подают петиции и требуют уменьшения платы за обучение.

В ходе пленарного заседания вице-премьер Я. Содбаатар сообщил, что идет подготовка к проведению второго семестра обучения на всех уровнях в сочетании аудиторной и электронной формы. В этом смысле университеты, похоже, «избегают» скидок на обучение.

Тем не менее, Кабинет министров поручил министру образования ввести в действие процедуры по сокращению платы за обучение студентов и передать ее в будущую плату за обучение при переходе учебной деятельности на телевидение и электронные формы.

по материалом англоязычной газеты The UBposts

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