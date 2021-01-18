Дело бывшего премьер-министра Монголии Ж. Эрдэнэбата возвращено в прокуратуру

CentralAsia (MNG) - Уголовное дело, касающееся бывшего депутата и премьера Ж.Эрдэнэбата и еще пяти человек, было возвращено в прокуратуру на основании решения Верховного суда Монголии. Судья принял решение приостановить исполнение приговора о лишении свободы политика на 6 лет. Однако Ж. Эрдэнэбат остается под стражей.

В июле монгольский суд приговорил Ж. Эрдэнэбата к шести годам тюремного заключения за злоупотребление властью и запретил ему занимать государственные должности в течение шести лет.

Ж. Эрдэнэбат из правящей Монгольской народной партии получил место в Великом Государственном Хурале по избирательному округу в аймаке Сэлэнгэ на парламентских выборах, которые состоялись 24 июня 2020 года, когда он все еще находился под стражей. Впоследствии в Селенге пройдут двунаправленные выборы для избрания нового депутата.

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