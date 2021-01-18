В Казахстане впервые за долгое время коронавирус выявлен у более 1 тыс. человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 18 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 155;
- город Нур-Султан - 125;
- Акмолинская область - 99;
- город Алматы - 97;
- Алматинская область - 94;
- Костанайская область - 74;
- Атырауская область - 71;
- Карагандинская область - 62;
- Северо-Казахстанская область - 55;
- Западно-Казахстанская область - 47;
- Восточно-Казахстанская область - 28;
- Жамбылская область - 24;
- Актюбинская область - 21;
- город Шымкент - 19;
- Мангистауская область - 17;
- Туркестанская область - 10;
- Кызылординская область - 5.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 169 099 случаев коронавируса.