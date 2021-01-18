В Казахстане впервые за долгое время коронавирус выявлен у более 1 тыс. человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 18 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 155;

- город Нур-Султан - 125;

- Акмолинская область - 99;

- город Алматы - 97;

- Алматинская область - 94;

- Костанайская область - 74;

- Атырауская область - 71;

- Карагандинская область - 62;

- Северо-Казахстанская область - 55;

- Западно-Казахстанская область - 47;

- Восточно-Казахстанская область - 28;

- Жамбылская область - 24;

- Актюбинская область - 21;

- город Шымкент - 19;

- Мангистауская область - 17;

- Туркестанская область - 10;

- Кызылординская область - 5.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 169 099 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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