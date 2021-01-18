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  18 января 2021
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Пресс-секретарь Путина прокомментировал задержание Навального
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево. Видео

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в аэропорту Шереметьево оппозиционера Алексея Навального.

«Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе», - сказал Песков, отвечая на вопрос издания «Подъем».

Он добавил, что сегодня у него последний день отпуска и он не следил за происходящим.

Алексей Навальный из Берлина вернулся 17 января. По прилете его задержали сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве по иску ведомства о замене назначенного политику ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политика взяли под стражу до решения суда.

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