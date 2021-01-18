В Узбекистане задержали распространителей фейка о прорыве водохранилища в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Узбекские новостные каналы сообщили, что власти этой соседней страны задержали несколько человек за распространение ложной информации о том, что на Кайраккумском водохранилище произошел прорыв и вода грозит затопить близлежащие узбекские территории.

Один из задержанных сказал в программе телевидения Сырдарьинской области о том, что он якобы увидел эту информацию на Ютубе и предупредил от этом своих родственников. Те же, в свою очередь передали эту информацию своим соседям и другим родственникам.

Информация о якобы имеющемся прорыве водохранилище была распространена среди жителей населенных пунктов в Сардабинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах Сырдарьинской области, и некоторые из жителей в панике бросили свои дома. Председатель области и представители Министерства по чрезвычайным ситуациям несколько раз призывали жителей области к спокойствию и не распространять ложные сообщения.

"На Кайраккумском водохранилище никаких происшествий не зарегистрировано, ГЭС работает в штатном режиме", - сообщили 15 января в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Кайраккумская гидроэлектростанция на реке Сырдарья является единственным крупным источником электроэнергии для Согдийской области и играет роль резервуара для орошения земель в Узбекистане и Казахстане. Длина водохранилища составляет 55 км, максимальная ширина 20 км, средняя глубина 8,1 м, наибольшая — 25 м. Его полный объём составляет до 3,5 млрд кубометров воды.

Правительство Таджикистана в течение многих лет привлекает инвестиции международных финансовых организаций и стран-доноров по всему миру для реконструкции и обновления энергетического сектора страны. Сейчас специалисты Кайраккумской ГЭС уже уверенно говорят, что весь процесс реконструкции займет в общей сложности 57 месяцев и все работы будут завершены в 2023 году.

По официальным данным, европейская компания GE Renewable Energy выделила 150 миллионов долларов на реконструкцию Кайраккумской ГЭС, и в апреле 2019 года подписала соглашение с энергохолдингом Барки Точик. В соответствии с соглашением, Таджикистан получил более 50 миллионов долларов в виде грантов и около 100 миллионов долларов в виде долгосрочных льготных кредитов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также заявил о том, что предоставит еще 50 миллионов долларов, если вдруг потребуются дополнительные работы и не будет хватать средств для модернизации Кайраккумской гидроэлектростанции.​

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