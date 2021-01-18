За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 468 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 153 503 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 091;
- Алматы - 18 484;
- Нур-Султан - 17 891;
- Атырауская область - 13 661;
- Карагандинская область - 11 988;
- Павлодарская область - 9302;
- Северо-Казахстанская область - 8681;
- Западно-Казахстанская область - 8600;
- Костанайская область - 7628;
- Акмолинская область - 7338;
- Алматинская область - 6184;
- Шымкент - 5347;
- Жамбылская область - 4932;
- Мангистауская область - 3688;
- Актюбинская область - 3662;
- Туркестанская область - 3634;
- Кызылординская область - 3392.
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