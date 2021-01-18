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  18 января 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 468 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 153 503 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 091;

- Алматы - 18 484;

- Нур-Султан - 17 891;

- Атырауская область - 13 661;

- Карагандинская область - 11 988;

- Павлодарская область - 9302;

- Северо-Казахстанская область - 8681;

- Западно-Казахстанская область - 8600;

- Костанайская область - 7628;

- Акмолинская область - 7338;

- Алматинская область - 6184;

- Шымкент - 5347;

- Жамбылская область - 4932;

- Мангистауская область - 3688;

- Актюбинская область - 3662;

- Туркестанская область - 3634;

- Кызылординская область - 3392.

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