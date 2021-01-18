Алексей Навальный стал узником совести, - Amnesty International

Алексей Навальный

CentralAsia (CA) - Правозащитная организация Amnesty International заявила, что российские власти «должны немедленно и безоговорочно освободить» оппозиционера Алексея Навального, задержанного после прибытия в московский аэропорт Шереметьево из Берлина.



«Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня», - сказала Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.



«Российские власти ведут кампанию против Навального. Пока он выздоравливал в Германии, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала, чтобы он немедленно явился к инспектору, в противном случае она будет добиваться тюремным заключением взамен условного наказания, к которому он был приговорён по делу, основанному на политически мотивированных обвинениях. Теперь он арестован, поскольку, как утверждает ФСИН, он «находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», - заявила она.



По словам Звягиной, власти отнеслись к приезду Навального как к полномасштабной спецоперации с привлечением сотен полицейских в аэропорт Внуково, где были задержаны десятки сторонников политика.



Amnesty International считает его узником совести и требует его немедленного освобождения, говорится в сообщении. Организация призывает возбудить уголовное дело по факту отравления Навального и обеспечить привлечение всех виновных к ответственности в рамках справедливого судебного разбирательства.

