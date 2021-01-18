Министр строительства Монголии встретился с представителями посольства США и MCC

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе министр строительства и городского развития Б.Мөнхбаатар, начальник отдела реализации и координации политики в области коммунальных услуг Г.Цогтсайхан и начальник отдела международного сотрудничества Б.Алтайбаатар провели рабочую встречу с представителями посольства США в Монголии и корпорации «Вызовы тысячелетия». (Millennium Challenge Corporation - MCC).

В ходе встречи стороны остановились на требованиях для вступления в силу Водного договора MCC Mongolia Water Compact, обменялись мнениями о способах решения возникших вопросов и договорились активизировать сотрудничество.

Заместитель главы миссии посольства США в Улан-Баторе Грегори Мэй выразил благодарность Министерству строительства и городского развития за его значительный вклад в выполнение обязательств правительства по Соглашению.

Региональный директор MCC Алекс Руссин подчеркнул, что в 2021 году ожидается начало пятилетнего периода реализации Соглашения и что «к 2026 году система водоснабжения в Улан-Баторе будет расширена, чтобы обеспечить на 80% больше питьевой воды, что обеспечит расширение города и экономический рост. Это достигается за счет строительства новых скважин с грунтовыми водами, усовершенствованного водоочистного сооружения, первого в своем роде завода по переработке воды и поддержки городского водоканала, призванного повысить устойчивость водного сектора».

Исполнительный директор Millennium Challenge Account - MCA-Mongolia Э.Содонтогос отметил, что, несмотря на строгую изоляцию страны из-за пандемии, MCA-Mongolia продолжала продвигать реализацию Соглашения в соответствии с графиком. Она также отметила обширные усилия, предпринятые министром строительства и городского развития и его командой для обеспечения выполнения правительством обязательств по Соглашению.

Министр Б.Мөнхбаатар выразил уверенность в том, что Монголия успешно реализует Водный договор, и подчеркнул, что для правительства и столичных властей на всех уровнях, а также для людей важно понимать большое значение этого гранта от Корпорация US Millenium Challenge для страны, особенно для Улан-Батора. Он также подчеркнул важность согласованных усилий и сотрудничества всех участвующих сторон и получающих выгоду от гранта, чтобы обеспечить своевременное выполнение условий для вступления в силу Соглашения, и заявил, что MCUD будет продолжать принимать все возможные меры для продвижения реализации.







Millennium Challenge Account - Mongolia — (Счет "Вызовы тысячелетия" - Монголия) — государственное предприятие, учрежденное решением правительства Монголии от 3 октября 2018 года в соответствии с постановлением правительства № 297 в соответствии с разделом 3.2 Договора о реализации Программы в рамках Монголии на сумму 350 миллионов долларов США. Водный договор подписан с Millennium Challenge Corporation, агентством правительства США по оказанию помощи иностранным государствам.

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