В Узбекистане госслужащие расхитили более $47 млн

CentralAsia (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана обнародовала статистику должностных преступлений за 2020 год.

По официальным данным, в республике за 2020 год по 1148 уголовным делам к уголовной ответственности привлечены 1723 должностных лиц.

Из них 9 должностных лиц являются сотрудниками республиканских, 45 сотрудниками областных и 1669 сотрудниками районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.

Привлеченными к уголовной ответственности совершены такие преступления, как хищение чужого имущества путем присвоения и растраты (835 лиц), мошенничество (227), получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве (132), злоупотребление служебным положением (58), превышение власти (31), халатность (25), должностной подлог (16) и другие преступления (399 лиц).

В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинен ущерб в размере 500,1 млрд сумов (47, 6 млн долларов), в ходе предварительного следствия взыскано 355,7 млрд сумов (около 34 млн долларов).