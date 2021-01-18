Коронавирус: Европа ускоряет темпы вакцинации

CentralAsia (CA) - Европа старается ускорить темпы кампании по вакцинации, надеясь, что это поможет увидеть «свет в конце туннеля».



Но как сообщает Euronews, некоторые страны потребовали дополнительной информации о препарате Prizer, после того, как Норвегия сообщила о 23 смертельных случаях, предположительно связанных с ним.



В Сербии сам президент Александр Вучич встретил первую партию вакцины COVID-19 от китайской Sinopharm. Пекин предоставил Белграду 1 млн доз препарата. Таким образом, вакцину смогут получить 500 тыс. жителей страны: по 2 инъекции на человека.



В Испании в воскресенье начали вводить вторую дозу препарата Pfizer-BioNTech в домах для престарелых. Чтобы вакцина была эффективной, вторую дозу нужно ввести через три недели после первой. По данным минздрава королевства, первую прививку получили уже 768 тыс. испанцев. Началась также вакцинация препаратом Moderna. Правительство обязалось привить к лету 70% 47-миллионного населения страны.



Также в воскресенье правительство Испании обратилось в суд с просьбой отменить решение региональных властей Кастилии и Леоне о начале ночного комендантского часа в 20:00, за пределами диапазона с 22:00 до 12:00, установленного чрезвычайное положение в стране.



Италия считается первой в Европе по числу вакцинированных, которых здесь насчитывается уже больше 1 млн. В воскресенье в римской больнице Спалланцани начинают вводить вторую дозу препарата 100 пациентам.



Но это пока не отменяет карантинных мер: Ломбардия, Сицилия и провинция Больцано по-прежнему остаются красными зонами. А ещё девять регионов поменяли уровень опасности с желтого на оранжевый. В красной зоне все рестораны и бары закрыты. Из магазинов работают лишь те, что продают продукты или предметы первой необходимости. Выезд отсюда в другие регионы запрещён. Действует режим самоизоляции.



Австрия продлевает карантин уже третий по счету - до 7 февраля, чтобы снизить все еще высокие суточные показатели инфицирования. Власти обеспокоены возможным проникновением в страну новых штаммов коронавируса. Канцлер Себастьян Курц заявил, что по этой причине некоторые ограничения будут ужесточены и призвал сограждан запастись терпением.



Чтобы снизить риск распространения коронавируса в казармах, в швейцарской армии 6 тыс. новобранцев будут нести военную службу онлайн прямо из дома. Они смогут тренироваться по 6 часов в день в течение 3 недель с помощью специального приложения, а затем пройдут тест и присоединятся к другим коллегам 8 февраля.