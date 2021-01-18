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  18 января 2021
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Туркменистан вдвое снизил цену электроэнергии для Афганистана

CentralAsia (TM) -  Туркменистан вдвое снизил цену на электроэнергию, поставляемую в Исламскую Республику Афганистан. Об этом заявил Президент ИРА Мохаммад Ашраф Гани на церемонии открытия построенной совестно с Туркменистаном линии электропередачи от туркменского города Керки до афганского Шибиргана.

«Пользуясь случаем, Президент Афганистана поблагодарил Правительство Туркменистана за снижение цены на электроэнергию для проекта TAP 500 кВ с 6 центов до 3,5 цента», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Как было заявлено на церемонии, данный проект – важный шаг в создании энергетического рынка Афганистана. Совместно с Туркменистаном формируется инфраструктура, необходимая для увеличения потребления электроэнергии.

Проект окажет положительное влияние на обеспечение надёжного энергоснабжения в северных провинциях Афганистана и на улучшение ситуации в данной области в целом по стране.

С вводом в эксплуатацию линии электропередачи напряжением 500 киловольт количество людей, использующих электроэнергию по всей стране, увеличится до 9 миллионов, что является важным шагом в надёжном энергообеспечении Афганистана.

На первом этапе электроэнергия из Туркменистана будет подаваться в города Андхой, Шибирган и Мазари-Шариф. На втором этапе − к началу 2022 года – в Пули-Хумри и Кабул, с дальнейшим выходом на города Пакистана.

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