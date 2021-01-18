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  18 января 2021
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Депутат парламента Монголии начала одиночный пикет в Доме правительства

CentralAsia (MNG) -  Депутат из Демократической партии Монголии С. Одонтуяа сегодня объявила, что начинает в Доме правительства одиночный пикет под лозунгом «Мы хотим вернутся на Родину».

«Многие монголы хотят вернуться на родину, но не могут. Прошлым летом было совершено много рейсов, но последние время многие чартерные рейсы были отменены и безопасность многих граждан находится под угрозой из-за отмены регулярных рейсов.

В частности, в Южной Корее более 4000 человек хотят вернуться на родину, из них более 1000 находятся в крайне тяжелом положении. Многие люди там объявили голодовку. Они с нетерпением ждут возвращения домой, потому что среди них есть беременные, больные или с маленькими детьми. Некоторые из них умерли в чужой стране. Мы не можем просто сидеть и смотреть на это», - пояснила депутат причину своей забастовки.

Она подала иск в Совет национальной безопасности о серьезных нарушениях прав граждан, оказавшихся за границей.

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