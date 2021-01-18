Число зараженных коронавирусом в мире превысило 95 млн
- Азия и мир, общество
- 11:01, 18 января 2021
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CentralAsia (CA) - В мире количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 95 миллионов человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на 18 января в 191 стране и территории мира зарегистрировано 95 022 922 случая заражения коронавирусом, число скончавшихся достигло 2 030 515 человек.
Большинство инфицированных приходится на США, Индию и Бразилию — 23,9 млн, 10,5 млн и 8,4 млн соответственно.
США также лидируют по числу жертв коронавируса — 397 тыс., на втором месте находится Бразилия — 209 тыс., затем Индия — 152 тыс.