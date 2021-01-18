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  18 января 2021
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 78 036

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78036 (+68).

По данным Минздрава, за сутки 68 новых случаев выявлено в 8 регионах страны.

Общее число вылеченных пациентов составило 76 538 (+102), а показатель выздоровления - 98%. Из 879 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.

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