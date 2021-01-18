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  18 января 2021
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Евросоюз требует освободить Навального
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Председатель Евросовета Шарль Мишель осудил задержание Алексея Навального и призвал немедленно освободить оппозиционера, сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle.

С таким же требованием выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима», - заявил Боррель.

Латвия, Литва и Эстония в тот же день в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если политик не будет освобожден в ближайшее время. Правозащитная организация Amnesty International признала оппозиционера узником совести.

МИД Франции в тот же день присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом оппозиционера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить оппозиционера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину — это мужественный шаг.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина после лечения в немецкой клинике. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года.

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