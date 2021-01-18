«Реформа этого закона считается революцией в правосудии», - депутат парламента Монголии о поправках в Закон о судах

CentralAsia (MNG) - Во время пленарного заседания 15 января парламент ратифицировал новую редакцию Закона о судах Монголии.

В связи с принятием закона спикер парламента Г. Занданшатар прокомментировал: «Созданы правовые условия для восстановления Конституции и обеспечения справедливого судебного разбирательства. Закон предусматривает предотвращение пыток и жестокого обращения. Судьи Верховного суда, Генерального судебного совета (ГСС) и Дисциплинарного комитета должны избираться прозрачным образом».

«Помимо профессионального экзамена судьи пройдут поведенческую экспертизу. Судьи несут этическую и юридическую ответственность», - добавил он.

В тот же день некоторые законодатели сообщили о пересмотренном Законе о судах Монголии.

В частности, руководитель рабочей группы Б.Энхбаяр сказал: «Реформа этого закона считается революцией в правосудии. Но это только начало. Возродится ли сейчас хороший закон, зависит от людей. В частности, это во многом зависит от более чем 500 судей, осуществляющих судебную власть в Монголии».

«На пути правоохранительных органов будет много препятствий. Это затронет интересы многих людей. Мы знаем, что эти люди будут продолжать отрицать и подавлять принципы этого закона различными способами. Парламент имеет законную власть побеждать этих людей и быть справедливым лидером», - добавил он.

Отметив, что закон увеличивает ответственность судей и включает в себя более 40 нарушений, запрещенных для судей, председатель Постоянного комитета по вопросам правосудия С.Бямбацогт сказал: «Будет создан независимый дисциплинарный комитет, который будет привлекать к ответственности неэтичных судей. Закон определяет организацию, состав, процедуры назначения и требования ГСС, который отвечает за защиту судей. Требования к членам ГСС также увеличатся. Закон гласит, что все судебные решения должны быть разумными и прозрачными. Я предупреждаю судей, чтобы они не совершали плохих ошибок, которые убивают хорошие законы. Судебная власть должна быть реальным воплощением воли народа».

В ходе сессии парламент обсудил проект постановления парламента об утверждении Основных направлений совершенствования законодательства Монголии до 2024 года.

Депутат Б.Пурэвдорж сказал: «Есть 10 законопроектов, которые я внес и инициировал. Оппозиции сложно удержать в покое все эти законы. Поэтому я считаю правильным вносить эти законы вместе с определенными людьми. Например, законопроект о НДС должен быть представлен вместе с депутатом Ж.Ганбаатаром и обсужден с правящей партией и некоторыми членами».

Подчеркнув, что оппозиция должна активно участвовать в рабочей группе по разработке законопроектов, независимый депутат Н.Алтанхуяг сказал: «Даже если оппозиция представит законопроект вместе с членом правящей партии, он не будет очень эффективным. Поэтому я думаю, что было бы эффективнее объединиться в рабочую группу».

Во время заседания фракция Демократической партии в парламенте потребовала трехдневного перерыва в обсуждении проекта поправки к Закону о труде. Председатель фракции Д.Ганбат сказал, что в закон были внесены поправки, чтобы охватить от 50 до 80 процентов первоначальной версии, и фракция должна получать информацию от правительства.

Кроме того, фракция Монгольской народной партии (МНП) в парламенте потребовала трехдневного перерыва для обсуждения законопроекта о музеях. Председатель фракции МНП Д.Тогтохсурэн отметил, что законопроект необходимо пересмотреть на заседании фракции.

В конце заседания спикер парламента Г. Занданшатар принял их просьбы.

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