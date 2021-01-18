В Москве зафиксирована самая холодная ночь за зиму

- Азия и мир, погода
- 12:21, 18 января 2021
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CentralAsia (CA) - По предварительной оценке, воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ в ночь на понедельник остыл до минус 23,6 градуса, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы.
«Прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней зимы в Москве», - сказал представитель метеобюро.
По его информации, предыдущий минимум температуры в городе отмечался в ночь на воскресенье (минус 21,2).
Самым морозным в столичной истории метеонаблюдений 18 января было в 1940 году (минус 41,1).
По прогнозу синоптиков, в ночь на вторник в столичном регионе подморозит до минус 23-26 градусов.
После нескольких сильных снегопадов высота снежного покрова в Москве менее чем за неделю увеличилась практически вдвое и в разных районах колеблется от 40 до 45 см. С начала месяца в городе выпало 44 мм осадков, и январь 2020 года уже перевыполнил норму осадков (42 мм).