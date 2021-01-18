[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мирзиёев наградил врачей из Новосибирска нагрудными знаками «Мехр-саховат»

CentralAsia (UZ) -  Трое медиков из Новосибирской области удостоились нагрудного знака «Мехр-саховат», учрежденного президентом Узбекистана, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Торжественная церемония вручения награды состоялась на днях в Новосибирске с участием Генерального консула Узбекистана в Новосибирске Юсупа Кабулжанова.

Нагрудный знак «Мехр-саховат» получили главный врач ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» Анатолий Юданов, директор ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России Александр Чернявский и доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, специалист Новосибирского НИИТО Валерий Прохоренко.

Нагрудным знаком награждаются за мужество во время пандемии, стихийных бедствий и ЧС, поддержку нуждающихся и благотворительную деятельность.

Ранее сообщалось, что российские врачи прибыли в Узбекистан, чтобы помочь в борьбе с пандемией. Специалисты работали в разных областях страны, помогая узбекистанским коллегам лечить больных коронавирусом.

print
  • Коронавирус: Европа ускоряет темпы вакцинации
  • Кронавирус: В Италии бунтуют рестораторы
  • Узбекистан и Казахстан разрабатывают совместную туристическую программу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com