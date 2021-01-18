Два таджикских спортсмена выступят на турнире по лыжным видам спорта в Кыргызстане

CentralAsia (TJ) - Два таджикских лыжника выступят на турнире Международной федерации по лыжным видам спорта, который пройдет 18-22 января в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.



В отборочном турнире зимней олимпиады Пекин-2022 примут участие лыжники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.



Цвета Таджикистана на турнире в КР будут защищать Бахриддин Гоибов и Сайфиддини Низомиддин.



Все расходы на проезд и проживание спортсменов осуществится за счет НОК страны в рамках Программы финансовой поддержки спортсменов зимней Пекинской олимпиады 2022 года.



Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в слаломе и большом слаломе. Победители и призеры турнира наряду с медалями могут улучшить свои позиции в олимпийском рейтинге.

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