Вооруженные силы Узбекистана лидируют среди стран Центральной Азии рейтинге армий Global Firepower

CentralAsia (UZ) - Вооруженные силы Узбекистана заняли 51 место в рейтинге армий Global Firepower, опередив армии Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Рейтинг опубликован на сайте компании.

В индекс вошли 138 армий стран мира. Казахстан оказался на 62 месте, Азербайджан – на 64, Кыргызстан – на 93, Таджикистан – на 99.

В первую десятку вошли вооруженные силы США, России, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Бразилии и Пакистана.

Глобальный индекс военной мощи составляется с учетом порядка 50 факторов: числа лиц, пригодных к военной службе, объема государственных затрат на армию, мощности военно-воздушных, морских сил и многих других критериев.