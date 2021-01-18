С 1 февраля в Узбекистане на 10 процентов повысят зарплаты, пособия и стипендии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 февраля текущего года заработная плата работников бюджетных учреждений и организаций, а также стипендии будут повышены в 1,1 раза.

По данным Пенсионного фонда, согласно этому решению, минимальная заработная плата теперь установлена на уровне 747,3 тысячи сумов (около 70 долларов) в месяц, а базовая - 245 тысяч сумов (23 доллара).

С 1 февраля пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком двухлетнего возраста установлено в размере 434 000 сумов (40 долларов) а материальная помощь малообеспеченным семьям установлена в размере от 326 000 до 653 000 сумов (30-65 долларов). Семьи с одним ребенком до 14 лет будут получать 144 100 сумов (14 долларов), семьи с двумя детьми - 238 700 сумов (22 доллара), семьи с тремя и более детьми - 334 400 сумов (32 доллара).

Единовременная материальная помощь малообеспеченным семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области будет увеличена с 434 тысяч сумов до 1 миллиона 85 тысяч сумов (около 100 долларов). Кроме того, размер выплаты пенсионерам с почетными званиями будет увеличен в 1,1 раза.