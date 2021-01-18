Внутренняя Монголия передала ГЧК помощь на сумму $53 тысячи

CentralAsia (MNG) - Народное правительство Улаанцава, Внутренняя Монголия, не имеющая выхода к морю транспортная компания в северном городе Улаанцав и Бизнес-ассоциация Улаанцав в Монголии предоставили 150 миллионов тугриков (около $53 тыс.) в качестве материальной помощи Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК). Материалы включают защитную одежду, одноразовые перчатки, маски и термометры.

Бригадный генерал Г.Ариунбуян, глава Государственного управления по чрезвычайным ситуациям, сказал: «Я хотел бы поблагодарить от имени правительства Монголии и Государственной чрезвычайной комиссии за вашу поддержку и пожертвования, по мере того, как мы работаем режиме уровни готовности против распространение коронавирусной инфекции».

Ч. Баттулга, директор выставочного отдела Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, сказал: «Народное правительство Улаанцава, Внутренняя Монголия, не имеющая выхода к морю транспортная компания в северном городе Улаанцав и Бизнес-ассоциация Улаанцав в Монголии предоставили 150 миллионов тугриков в качестве материальной помощи Государственному управлению по чрезвычайным ситуациям. Это второй раз, когда мы участвуем в организации этого мероприятия, чтобы оказать практическую поддержку тем, кто служит в трудные времена».

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