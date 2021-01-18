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  18 января 2021
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Венгерская авиакомпания готовится открыть прямой рейс в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Министр дорожного и транспортного развития Монголии Л.Халтар встретился с послом Венгрии Анной Обрушански.

В ходе встречи посол сказала, что венгерская авиакомпания изучает возможность полетов между двумя странами. Она также добавила, что венгерские компании заинтересованы в участии в проектах по ремонту и строительству железных дорог в Монголии, и есть возможность поддержать создание железнодорожного музея в Монголии.

Министр Л.Халтар отметил, что заключение межправительственного соглашения по автомобильному транспорту в 2018 году создало благоприятную правовую среду для увеличения торговли и товарооборота между двумя странами.

Соглашение позволяет обеим сторонам осуществлять взаимные и транзитные перевозки. В этой связи министр подчеркнул, что в прошлом стороны обменивались определенным количеством разрешений на перевозку, но из-за пандемии COVID-19 в перевозках возникли некоторые сбои. Он также предоставил информацию о действиях, предпринимаемых правительством и министерством, и будущей политике по поддержке международных перевозок.

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