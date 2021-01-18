[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане разработали мобильное приложение для трудовых мигрантов

CentralAsia (TJ) -  Министерство труда, миграции и социальной занятости населения Таджикистана разработало мобильное приложение в поддержку таджикских трудовых мигрантов в России.

Министерство труда и миграции Таджикистана совместно с организацией «Милосердие» запустили мобильное приложение «Путеводитель мигрантов». Мобильное приложение содержит правовую информацию для мигрантов, которая состоит из трех разделов с информацией, которую нужно знать до поездки в миграцию, во время пребывания в РФ, и перед возвращением на родину.

Разработчики приложения считают, что приложение может заменить собой буклеты и листовки, разработанные до этого для мигрантов.

Россия является основной страной, принимающей мигрантов из Таджикистана, и поэтому информация в этом приложении также связана с российским трудовым и миграционным законодательством. По словам разработчиков, преимущество мобильного приложения перед бумажными листовками и буклетами заключается в том, что с появлением изменений в миграционном законодательстве России информация будет сразу же обновляться.

Помимо правовой информации по пребыванию в России, приложение позволяет трудовым мигрантам поддерживать связь с должностными лицами дипломатических представительств Таджикистана и миграционной службы по месту их жительства.

По данным российской стороны, ежегодно в трудовую миграцию в Россию отправляются свыше 1 млн таджикистанцев, но по статистике Таджикистана, их около 500 тыс.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане госслужащие расхитили более $47 млн
  • Два таджикских спортсмена выступят на турнире по лыжным видам спорта в Кыргызстане
  • Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com