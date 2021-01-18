В Таджикистане разработали мобильное приложение для трудовых мигрантов

CentralAsia (TJ) - Министерство труда, миграции и социальной занятости населения Таджикистана разработало мобильное приложение в поддержку таджикских трудовых мигрантов в России.

Министерство труда и миграции Таджикистана совместно с организацией «Милосердие» запустили мобильное приложение «Путеводитель мигрантов». Мобильное приложение содержит правовую информацию для мигрантов, которая состоит из трех разделов с информацией, которую нужно знать до поездки в миграцию, во время пребывания в РФ, и перед возвращением на родину.

Разработчики приложения считают, что приложение может заменить собой буклеты и листовки, разработанные до этого для мигрантов.

Россия является основной страной, принимающей мигрантов из Таджикистана, и поэтому информация в этом приложении также связана с российским трудовым и миграционным законодательством. По словам разработчиков, преимущество мобильного приложения перед бумажными листовками и буклетами заключается в том, что с появлением изменений в миграционном законодательстве России информация будет сразу же обновляться.

Помимо правовой информации по пребыванию в России, приложение позволяет трудовым мигрантам поддерживать связь с должностными лицами дипломатических представительств Таджикистана и миграционной службы по месту их жительства.

По данным российской стороны, ежегодно в трудовую миграцию в Россию отправляются свыше 1 млн таджикистанцев, но по статистике Таджикистана, их около 500 тыс.

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