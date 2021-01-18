В Узбекистане поэтапно начали закрывать колонии-поселения

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CentralAsia (UZ) - 12 января в Узбекистане закрыли первую колонию-поселение в системе Главного управления исполнения наказаний МВД республики, которая находилась в Кашкадарьинской области.

Заключенные, отбывавшие наказание в данной колонии-поселении, были распределены по другим колониям.

В ходе послания парламенту Узбекистана 29 декабря прошлого года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране планируется поэтапно сократить 25 колоний-поселений.

Мирзиёев заявил, что впредь, если наказание, назначенное лицу, впервые приговоренному к лишению свободы, будет заменено более мягким, то он, вместо определения в колонию-поселение, будет направлен под пробационный надзор. В результате такого послабления лицам, отбывающим ныне наказание, будет предоставлен шанс жить у себя дома с семьей под присмотром махалли.

«Продолжится работа по более широкому внедрению принципа гуманизма в систему исполнения наказаний. В частности, исходя из международных стандартов будут поэтапно сокращены 25 колоний-поселений», – отметил глава государства.

Однако осужденные, отбывшие определенную часть наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в колониях, но в настоящее время продолжающие отбывать наказание в колониях-поселениях, могут быть отправлены обратно в тюрьму. В августе прошлого года министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов заявил, что количество заключенных в тюрьмах страны значительно снизилось. По данным МВД Узбекистана, в стране на август 2020 года в местах лишения свободы содержалось 22,9 тысячи человек.

Также министр процитировал информацию из отчета базирующегося в Лондоне Международного центра изучения тюрем (International Centre for Prison Studies) за 2019 год, согласно которой в Узбекистане на каждые сто тысяч жителей страны приходится в среднем 150 осужденных.

С момента прихода к власти Мирзиёев освободил более 50 высокопоставленных политзаключенных. Среди них есть активисты политической оппозиции, журналисты и правозащитники, отправленные за решетку в период правления первого президента страны Ислама Каримова.

Кроме того, правительство Узбекистана освободило сотни так называемых «религиозных заключенных», осужденных по обвинению в терроризме и экстремизме, но не предложило им официальную реабилитацию, помилование или компенсацию.