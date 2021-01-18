Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 3,6 млн

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 22 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 января сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 504 (11,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 591 066 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97 млн лабораторных исследований на кCOVID-19, в том числе 373 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 617 328 человек.