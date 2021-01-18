В России от коронавируса умерли свыше 66 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 14:21, 18 января 2021
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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончался 471 человек, передает оперативный штаб.
Большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 73 и Санкт-Петербурге — 55.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 66 037 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,5 млн человек, из них выздоровели — 2,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 617 328 пациентов.