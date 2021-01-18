Вице-президента Samsung приговорили к 2,5 года тюрьмы за взятку подруге Пак Кын Хе

Ли Джэ Ён // YONHAP News

CentralAsia (CA) - Вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён приговорен к 2,5 годам тюремного заключения по повторному рассмотрению дела о взяточничестве, в котором участвовала бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает KBS.



В понедельник Верховный суд Сеула вынес приговор. Ли, который предстал перед судом без предварительного задержания, был немедленно арестован после вынесения приговора. Изначально обвинение требовало девяти лет тюрьмы.



Суд признал наследника Samsung виновным в даче взятки на сумму более 8,6 млрд вон бывшему президенту и ее давней подруге Чхве Сун Сил в обмен на услуги, включая помощь в передаче руководства компании.



В 2017 году Ли Джэ Ён приговорили к 5 годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве, но в следующем году освободили по решению апелляционного суда.



Однако в августе 2019 года Верховный суд отменил решение и вернул дело в апелляционный суд для дальнейшего рассмотрения, заявив, что сумма денег, считающаяся взяткой, должна быть больше.