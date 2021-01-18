В Туркменистане завершились продленные школьные каникулы

CentralAsia (TM) - Туркменские школьники после удлиненных каникул пошли на учебу. Как сообщают источники turkmen.news в Лебапском и Дашогузском велаятах, каникулы завершились 18 января, как и планировалось.

Обычно зимние каникулы в Туркменистане продолжаются до 12 января. В этом году их продлили на одну неделю — вероятно, из-за эпидемии COVID-19, хотя официально об этом не заявлялось. Высказывались предположения, что каникулы могут продлиться еще дольше, но они не оправдались.

Перед каникулами с самих школьников и их родителей собрали расписки о том, что дети не будут ездить к родственникам и ходить в гости. В некоторых лицеях учеников обязали даже не посещать «открытые места и места отдыха».

По официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан, и все предпринимаемые санитарные меры являются профилактическими. Но из страны поступает все больше неофициальных сообщений об умерших от этого заболевания. Ранее много смертей пришлось на лето. В сентябре последовало некоторое затишье, а сейчас в стране разгорелась вторая волна эпидемии.