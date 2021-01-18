В Узбекистан доставят 100 тыс. доз вакцины Pfizer от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Узбекистан получит 100 тыс. доз вакцины от Pfizer/Biotech в рамках программы COVAX. Уже началась работа по тщательному планированию процесса вакцинации, сообщил начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

По данным Минздрава Узбекистана, в стране имеются необходимые для хранения данной вакцины холодильники, поддерживающие температуру до -70 градусов Цельсия.

Альянс GAVI предоставил 17 крупных рефрижераторов, а также 206 грузовых минивэнов для доставки вакцины в регионы. Начата работа по подготовке медицинских специалистов в соответствии с требованиями безопасной иммунизации, в частности, вакцинаторов, реаниматологов и других медработников.

В настоящее время в Узбекистане проходит третий этап клинических испытаний вакцины, произведённой в Китае.

Ранее сообщалось, что в начале декабря в Ташкент было доставлено 100 доз российской вакцины «Cпутник V» для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска производства вакцины в стране.

Узбекистан присоединился к COVAX в августе. Цель программы — равное распределение лицензированной вакцины среди всех её участников.