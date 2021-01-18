Обледенелая Останкинская телебашня. Видео с высоты птичьего полета

CentralAsia (CA) - В Москве в ночь на понедельник температура воздуха опустилась до минус 23,6 градуса.



Как сообщили в метеобюро Москвы, прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней зимы в столице России.



На видео, опубликованном 14 января, видно как Останкинская башня покрылась наледью. Белая корка покрыла всю металлическую конструкцию — замерз даже российский флаг на вершине башни.