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  18 января 2021
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Обледенелая Останкинская телебашня. Видео с высоты птичьего полета

CentralAsia (CA) -  В Москве в ночь на понедельник температура воздуха опустилась до минус 23,6 градуса.

Как сообщили в метеобюро Москвы, прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней зимы в столице России.

На видео, опубликованном 14 января, видно как Останкинская башня покрылась наледью. Белая корка покрыла всю металлическую конструкцию — замерз даже российский флаг на вершине башни.


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