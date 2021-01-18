В Москве начался суд над Навальным

// Twitter/@advokatkobzev

CentralAsia (CA) - В отделе полиции в Химках, куда Алексей Навальный был доставлен после задержания в аэропорту, начался судебный процесс.

Как сообщила «Медузе» адвокат Ольга Михайлова, ей о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала.

Один из адвокатов Навального Вадим Кобзев опубликовал в Твиттере фотографии из зала заседании.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

На странице в Твиттере пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш появилось видео с Навальным из зала суда.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина после лечения в немецкой клинике. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года.