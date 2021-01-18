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  18 января 2021
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В Москве начался суд над Навальным
// Twitter/@advokatkobzev

CentralAsia (CA) -  В отделе полиции в Химках, куда Алексей Навальный был доставлен после задержания в аэропорту, начался судебный процесс.

Как сообщила «Медузе» адвокат Ольга Михайлова, ей о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала.

Один из адвокатов Навального Вадим Кобзев опубликовал в Твиттере фотографии из зала заседании.

На странице в Твиттере пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш появилось видео с Навальным из зала суда.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина после лечения в немецкой клинике. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года.

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