В Ташкенте задержан руководитель авиакассы, «заработавший» $94 тысячи на фиктивных справках

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 13 января проведено оперативное мероприятие, в ходе которого задержан руководитель авиакассы в момент получения им 1 450 долларов США с гражданина М.З.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкенте, "руководитель авиакассы вошел в доверие М.З. и уверил, что посодействует в подготовке документа о болезни, который станет основой для выезда в условиях пандемии в зарубеж с целью лечения и с этим документом можно беспрепятственно поехать в Россию".

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что гражданин К.Е. ранее таким методом обманул 79 лиц, взял с каждого по 1 200 долларов США, общая сумма составила 94 800 долларов США.

По данному факту 13 января нынешнего года Следственным управлением при ГУВД г. Ташкента в отношении гражданина К.Е. возбуждено уголовное дело, мужчина взят под арест. По уголовному делу ведутся следственные действия.