Узбекистан планирует локализовать производство вакцины от коронавируса «Спутник V»

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует сертифицировать вакцину от коронавируса COVID-19 «Спутник V» и локализовать ее производство в стране. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев.

«Ведется работа по быстрой сертификации вакцины «Спутник V», также ведутся переговоры о локализации производства вакцины в Узбекистане», - сообщил Юсупалиев в своем Telegram-канале.

Юсупалиев также рассказал о китайской вакцине, которая проходит испытания в стране. «Нашу страну посетили восемь китайских специалистов, и на данный момент 3133 добровольцев прошли клинические испытания вакцинации, побочных эффектов не наблюдалось», - отметил замминистра.



По словам замминистра, в штате Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения имеется штат высококвалифицированных специалистов для проведения мероприятий по иммунизации.

Ранее сообщалось, что Узбекистан получит 100 тыс. доз вакцины от Pfizer/Biotech в рамках программы COVAX. Уже началась работа по тщательному планированию процесса вакцинации,