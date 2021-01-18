В Узбекистане парень выиграл iPhone 12 в игре «Камень, ножницы, бумага» (видео)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане состоялся первый национальный чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». В нем приняли участие несколько сотен человек. Победил уроженец Самарканда Бекзод Абдухалимов, сообщили местные СМИ.

Победитель получил главный приз — новый iPhone 12. Он признался журналистам, что не готовился к соревнованиям заранее и вообще узнал о чемпионате лишь за несколько часов до его начала.

Абдухалимов заявил, что намерен пользоваться выигранным айфоном до конца.

Чемпионат состоял из нескольких этапов. Отборочный раунд проходил в блиц-формате — до первой победы навылет. В четвертьфинал вышли восемь человек, каждый из которых должен был выиграть по три раза или более.

«Камень, ножницы, бумага» — это популярная игра на руках, известная во многих странах мира, она часто используется как способ жеребьёвки для определения очерёдности хода в других играх.