IWF признала спортсменку из Туркменистана чемпионкой мира 2018 года

Юлдуз Джумабаева

CentralAsia (TM) - Международная федерация тяжёлой атлетики объявила туркменскую спортсменку Юлдуз Джумабаеву (до 45 килограммов) победительницей чемпионата мира 2018 года, прошедшего в Ашхабаде, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

Об этом говорится в письме врио президента Международной федерации тяжёлой атлетики Майкла Ирани и генсека федерации Мохамеда Джалуда на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, опубликованном в газете.

"Из-за нарушения антидопинговых правил со стороны таиландской спортсменки, завоевавшей золотую медаль в весовой категории до 45 килограммов на Чемпионате мира в городе Ашхабаде, и лишения её спортивной квалификации, в соответствии с правилами Международной федерации тяжёлой атлетики, осуществляется повторное распределение медалей", - говорится в послании.

Согласно пересмотренным результатам, туркменская спортсменка Юлдуз Джумабаева ныне является обладателем золотой медали, набрав в сумме двоеборья 179 килограммов (104 килограмма и 75 килограммов).

"Учитывая вышесказанное, на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике, которые пройдут в 2021 году, намечено проведение церемонии вручения медали туркменской спортсменке", - говорится в послании руководителей Международной федерации тяжёлой атлетики.

В 2018 году золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде в весовой категории до 45 килограммов выиграла Тхуня Сукхароен из Таиланда. Позднее тайская спортсменка была дисквалифицирована и лишена медали за нарушение антидопинговых правил, о котором стало известно после перепроверки проб спортсменов, выступавших на ашхабадском чемпионате.