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  18 января 2021
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В Туркменистане учреждено почётное звание за защиту конституционного строя

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов 16 января текущего года подписал Закон «Об учреждении почётного звания Туркменистана «Türkmenistanyň Watan goragçysy» («Защитник Родины»).

Закон опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан» и вводится в действие со дня его официального опубликования.

Почётное звание Туркменистана «Türkmenistanyň Watan goragçysy» является государственной наградой и присваивается членам Государственного совета безопасности Туркменистана, «безупречно прослужившим в рядах военных и правоохранительных органов на протяжении не менее пятнадцати лет и имеющим большие заслуги по защите государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя».

Почётное звание Туркменистана «Türkmenistanyň Watan goragçysy» присваивается Указом президента. Нагрудный знак к почётному званию Туркменистана «Türkmenistanyň Watan goragçysy» имеет форму вертикального овального восьмигранника, он изготовлен из сплава меди и цинка, лицевая сторона покрыта оксидированным сплавом меди.

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