Туркменистан нарастит объемы поставок газа в Китай

CentralAsia (TM) - Туркменистан собирается наращивать объемы поставок газа за границу. В числе стран, куда будет экспортироваться «голубое топливо», добываемое из туркменских недр, названа также и КНР, сообщили местные СМИ.



Данную тему в своей беседе обсудили лидер туркменской нации Гурбангулы Бердымухамедов и посол КНР Цянь Найчэн. Переговоры состоялись во время вручения новоназначенным китайским послом в Туркменистане верительных грамот главе государства.

Сторонами было затронуто несколько тем туркмено-китайского взаимодействия, но ключевой из них стала именно «газовая». Туркменский лидер подчеркнул значимость осуществления крупномасштабного проекта по обустройству транснационального газопровода, который протянется из Туркменистана в Китай через территории Узбекистана и Казахстана. Поставщиком миллиардов кубометров газа является крупное туркменское месторождение, расположенное на востоке страны – Малайское газодобывающее месторождение.

Несмотря на то, что данный газопровод эксплуатируется уже второе десятилетие, страна продолжает повышать объемы добываемого газа. Недавно введена в эксплуатацию Малайская газокомпрессорная установка. Она сможет ежегодно выкачивать из туркменских недр 30 млрд. кубометров газа. Подобная мощность даст Туркменистану возможность в два раза нарастить экспортные поставки «голубого топлива». На протяжении всего периода эксплуатации газопровода из центрально-азиатского региона в Китай поступило 336 млрд. кубометров газа.