Алексей Навальный арестован на 30 суток
- Азия и мир, общество
- 18:24, 18 января 2021
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- Обновлено: 19:58, 18 января 2021
CentralAsia (CA) - Российский оппозиционер Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток — до 15 февраля. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.
Решение принял Химкинский городской суд Москвы.
Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина после лечения в немецкой клинике. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года.