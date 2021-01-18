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  18 января 2021
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Алексей Навальный арестован на 30 суток
Алексей Навальный
Алексей Навальный

CentralAsia (CA) -  Российский оппозиционер Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток — до 15 февраля. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Решение принял Химкинский городской суд Москвы.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина после лечения в немецкой клинике. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года.

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